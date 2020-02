Va in scena l' “Arte dei Futuri Artigiani” nelle scuole secondarie di primo grado di Cinisello

Al via nelle scuole secondarie di primo grado di Cinisello Balsamo il progetto “L'Arte dei Futuri Artigiani", promosso da ASP Mazzini e APA Confartigianato, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo.

Obiettivo del percorso è quello di avvicinare i giovani al variegato mondo dell’artigianato, stimolare la curiosità e condividere un percorso di sensibilizzazione verso i vecchi e nuovi mestieri, dove più compiutamente trovano espressione i pensieri, i sentimenti e la creatività dell'uomo.

Le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado si trasformeranno in laboratori del legno, metalli leggeri, ceramica, food e make up artist condotti dagli studenti del corso di formazione profesionale Asp Mazzini e dagli artigiani di Cinifabrique, seguendo il modello della Peer education che valorizza particolarmente il rapporto tra pari e la trasmissione dei saperi come gioco.

Chiuderà il percorso un incontro finale, Aziendaday, programmato per il giorno 23 maggio 2020, un vero e proprio tour per le imprese del territorio a cui potranno partecipare studenti, famiglie e docenti, per un’esperienza in “presa diretta“ del lavoro artigianale.

I ragazzi avranno così l'opportunità di incontrare i più significativi settori produttivi del territorio e ascoltare le testimonianze di chi vi opera.

Al termine del tour, presso ASP Mazzini, è prevista la consegna dei premi ai ragazzi che avranno meglio interpretato la cultura e la creatività artigianale.