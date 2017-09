Il progetto "Benefit TreCuori" sostiene le associazioni non profit e il commercio locale

L'iniziativa "Benefit TreCuori" arriva anche a Cinisello Balsamo. La Confcommercio ha decisio di aderire al progetto che, attraverso le tecnologie digitali, promuove la realizzazione di nuove forme di collaborazione a vantaggio del bene comune.

Nato nel 2013, "Benefit TreCuori" è una realtà già diffusa in diverse città italiane. Si tratta, in particolare, di una piattaforma digitale che funge da luogo di incontro virtuale tra attività economiche, associazioni non profit e pubbliche amministrazioni.

Al centro dell'intero sistema sta l'utente, il cittadino, che grazie all'app o sito può scoprire quali sono i negozi convenzionati che partecipano all'iniziativa.

Una volta effettuato l'acquisto nel negozio convenzionato è sufficiente inserire il proprio voucher sul sito e selezionare l'associazione a cui destinare la donazione.

L'assessore alle politiche sociali Gianfranca Duca spiega: «E' un nuovo approccio ispirato all'idea di valore condiviso. Il progetto rappresenta un modo innovativo per far ottenere alle associazioni non profit e alle scuole contributi economici e che, allo stesso tempo, valorizza i commercianti del territorio e gli dona la possibilità di promuovere la propria attività».

Grazie a "TreCuori", associazioni non profit e scuole, riescono a ottenere contributi dagli esercizi convenzionati presenti in tutta Italia e una maggiore visibilità, senza dover sostenere costi.

Mercoledì 4 ottobre, alle ore 20.30, presso l’auditorium del centro culturale Il Pertini si terrà una presentazione pubblica del progetto.