CiniselloHub vuole diventare la “porta” della città metropolitana, la mostra al Pertini VIDEO

A partire da venerdì 23 marzo, fino a domenica 22 aprile, è possibile scoprire nel dettaglio e guardare da vicino l’hub intermodale e il futuro centro polifunzionale costituito da aree commerciali, direzionali, di intrattenimento e servizi, grazie a un originale allestimento in 3D e un video in realtà virtuale (qui sotto) che è stato realizzato all'interno del centro culturale il Pertini.

Per un intero mese, in una sala del piano terra verrà ospitata la riproduzione di una carrozza della metropolitana, all'interno della quale sarà possibile entrare per immergersi in una proiezione virtuale. Si tratta di un intervento di grande rilievo urbanistico di scala metropolitana che ha ottenuto tutte le autorizzazioni di natura ambientale, commerciale e viabilistica, frutto di una importante collaborazione tra pubblico e privato che ha visto coinvolti, oltre all'amministrazione di Cinisello Balsamo e gli operatori, tra i tanti i Comuni di Milano e Monza, la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, MM spa e i diversi enti gestori delle autostrade.

Questa rigenerazione urbana assicura per l'intera città di Cinisello Balsamo opere pubbliche per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 10 milioni di costi di costruzione.

Così il sindaco Siria Trezzi: «Insieme agli operatori abbiamo ideato questo allestimento al centro culturale il Pertini per far comprendere l'importanza del progetto alla cittadinanza. Si tratta di un'occasione unica di riqualificazione e rilancio di un'area che è strategica per tutto il Nord Milano».

E prosegue: «Questo sarà uno dei fulcri della rete di mobilità della nostra regione, il nuovo snodo strategico di interscambio per le linee M1 e M5, integrate con le linee di trasporto pubblico su gomma, la rete ciclabile, un parcheggio per le auto, che avrà anche una ricaduta occupazionale per il nostro territorio di oltre 1000 posti di lavoro».

Il presidente di Immobiliare Europea spa e promotore con il gruppo Auchan dell'intervento Sergio Zuccheddu spiega: «Grazie alla leale e costruttiva collaborazione con la pubblica amministrazione e la Regione, realizzeremo un importante investimento privato, che prevede rilevanti risorse destinate a opere di pubblica utilità, allo scopo di rilanciare l’attività oggi dismessa ampliandola e riqualificandola in termini di attività insediate, di qualità architettonica e servizi pubblici e privati».

Zuccheddu aggiugne: «Realizzeremo un complesso polifunzionale di ultima generazione fra i più grandi e moderni d’Europa, perfettamente integrato nel sistema viabilistico e di trasporto pubblico esistente e in fase di realizzazione. Oltre alle risorse private messe a disposizione per la realizzazione di opere pubbliche di importanza strategica, abbiamo assunto con l’amministrazione comunale l’impegno di creare posti di lavoro stabili in numero rilevante e di favorire la crescita professionale di aziende locali in vista del loro inserimento nel nuovo complesso».

Il punto di forza dell'intervento è la realizzazione del grande nodo di interscambio a servizio del capolinea della M1 e futura M5 con 2.500 posti auto, una nuova piazza pubblica della mobilità con una stazione degli autobus che ospiterà 18 linee e una bicistazione comprensiva di ciclofficina.

L'intervento di recupero e ampliamento del centro commerciale si concretizzerà, invece, nella realizzazione di una nuova galleria multilivello, per l'accessibilità alla stazione della metropolitana, arricchita di funzioni pubbliche: bar, ristoranti, attività culturali, aggregative e di svago, tra le quali anche un multisala e un planetario.

Con l’incremento di funzioni commerciali e di servizi verranno offerte nuove opportunità di crescita economica e nuovi posti di lavoro.

Oltre a salvaguardare i posti di lavoro esistenti, sarà possibile assicurare circa 1.000 nuove assunzioni che privilegeranno i residenti del nord Milano. Una quota significativa di risorse derivanti dal piano pari a 1,3 milioni di euro verrà destinata ad azioni di sostegno al commercio di vicinato.

Il piano prevede anche un luogo per il business, ospiterà un centro direzionale, di oltre 34mila mq capace di attrarre importanti realtà di scala multinazionale. Inoltre 16 milioni di euro saranno destinati all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale di nuove aree attualmente private nel parco del Grugnotorto che sarà collegato all'Hub con una pista ciclabile di 4,5 km.

L'idea è quella di sperimentare forme innovative che possano coniugare la vocazione agricola del parco sovracomunale con possibili funzioni aggregative e sociali. Ulteriori risorse saranno utilizzate per la riqualificazione delle piazze storiche Gramsci e Italia, per un valore di circa 3 milioni di euro.

I NUMERI

16 milioni di euro di risorse per l'acquisizione di aree del Parco del Grugnotorto 47.160 mq parcheggio d’interscambio oltre 7.500 parcheggi complessivi a servizio del centro commerciale, del capolinea della M1 e della futura M5 e del centro direzionale 792 mq bicistazione 1.500 posti bici garantiti dall'intero intervento 1.239 mq aree pubbliche destinate ad attività culturali 18.396 mq aree destinate a verde pubblico nell’ambito del quartiere Bettola 34.430 mq Polo direzionale 84.000 mq superficie di vendita complessiva con negozi, oltre intrattenimento e servizi di pubblica utilità

