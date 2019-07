Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Ecco il progetto dedicato agli anziani soli "Prendi in casa uno studente o un lavoratore"

Condividere spazi e giornate con uno studente o un lavoratore per dare e ricevere compagnia, per sentirsi più sicuri, per dare e ricevere rassicurazione, per dividere le spese e per portare nuova energia. Questo è il nuovo progetto dedicato agli anziani