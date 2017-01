Le Ponytails di "Progetto Danza" da Cinisello alla trasmissione tv "Ballando on the road"

Dal 13 gennaio, e per ben 4 venerdì, il gruppo delle "Ponytails" della scuola "Progetto Danza" di Cinisello Balsamo (via Per Bresso 236) sta partecipando alle puntate di "Ballando On The Road", show televisivo che va in onda su Rai Uno, all'interno del famoso programma "La vita in diretta".

La conduttrice Milly Carlucci spiega che la scelta di questi ballerini è stata fatta «con lo scopo di rappresentare il più fedelmente possibile il mondo del ballo che abbiamo incontrato nel tour di "Ballando On The Road 2016"».

Termina la Carlucci: «Si tratta di un mondo molto variegato che va dagli autodidatti, ai competitori e ai professionisti. Dai bambini, agli adolescenti, agli adulti fino agli anziani testimoniando la grande varietà di stili e formazione di ballo».

L'inizio di questa splendida avventura televisiva è stata anche salutata dall'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo che ha tenuto a fare le proprie «congratulazioni e complimenti alle ragazze» partecipanti allo show.

Gallery