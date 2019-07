Nuove strutture per i giochi del parco di Villa Ghirlanda Silva, 1700 bimbi aiutano il Comune

Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo prenderà una decisione importante relativa ai nuovi giochi da installare nello storico parco di villa Ghirlanda Silva, in sostituzione delle attuali attrezzature, ormai obsolete.

Il castello in legno collocato nel cuore del giardino, insieme alle altalene, ha tenuto compagnia a tante generazioni di bambini permettendo loro di divertirsi e stare in movimento.

Una struttura particolarmente apprezzata che, dopo tanti anni, è venuto il tempo di sostituire. I nuovi giochi saranno sempre in legno, moderni, con caratteristiche tali da permettere una migliore integrazione con il parco, così da rispettarne il valore storico e, nel contempo, ottenere il definitivo nulla osta da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti.

Non si tratta però di una struttura già definita nei dettagli, i progettisti, infatti, hanno formulato tre proposte, che prendono il nome da tre elementi naturali: Aria, Acqua, Terra, che nel complesso si compongono di 26 attrezzature.

L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Parisi spiega: «Nel compiere la scelta relativa alla nuova struttura, abbiamo pensato di coinvolgere direttamente coloro che ne saranno i fruitori: i bambini della città, per renderli protagonisti».

Con la collaborazione delle insegnanti, i bambini delle scuole dell'Infanzia e primarie sono stati invitati ad esprimere la loro preferenza rispetto alle tre soluzioni proposte e a scegliere un massimo di tre attrezzature gioco tra le 26 possibili.

82 le classi delle scuole dell'infanzia coinvolte per un totale di circa 1214 bambini. Tra le loro preferenze, al primo posto si trova il doppio cestone, una grande altalena a forma di cesto che può contenere diversi bambini in contemporanea. Secondo classificato un percorso su diverse altezze e al terzo posto un gioco di equilibrio.



I bambini delle primarie che hanno indicato la loro opinione sono stati più di 500. La struttura più votata è stata “Aria” con 180 voti, a seguire “Fuoco” e “Terra”. Tra i singoli giochi da inserire quello che ha ottenuto maggiori preferenze, con 215 voti, anche per i più grandicelli, è stato il doppio cestone.

Segue il laboratorio d'acqua, struttura in cui l'acqua scorre su più livelli, con 171 preferenze, e l'amaca con 115 voti.