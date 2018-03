Cascina Cornaggia ospiterà attività sociali e culturali più una comunità socio sanitaria

Mercoledì 21 marzo, alle ore 21 presso il circolo Amis di via Cornaggia 37, si svolgerà un incontro pubblico per presentare il progetto di rigenerazione della Cascina Cornaggia, uno dei 120 interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e previsti dal bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

A presentare l'intervento nei suoi vari aspetti saranno il sindaco Siria Trezzi e gli assessori all'urbanistica Maurizio Cabras e alle politiche sociali Gianfranca Duca.

Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio di valore storico, luogo di memoria per i cinisellesi per dare vita a un progetto di comunità, dove avviare esperienze di partecipazione, attività sociali e culturali al servizio dei cittadini e del quartiere.

L'edificio rurale, con una superficie totale di 2.800 mq e risalente al XVII secolo, versa da tempo in stato di abbandono.

All'interno della corte è presente una cappella oggi semicrollata e totalmente inaccessibile. La cascina ristrutturata ospiterà al piano una sala per attività civiche, un salone polifunzionale per attività teatrali e culturali e locali destinati alle associazioni, con una piccola cucina.

Al primo piano, invece, verrà collocata una comunità alloggio socio sanitaria per persone con disabilità con altri spazi per attività sociali e culturali.

L'intervento, che ha un costo previsto di 3,5 milioni di euro, verrà realizzato con materiali e tecniche che garantiranno il contenimento dei consumi energetici e quindi prestazioni di classe energetica livello A.

Il completamento dell'iter con la pubblicazione del bando di gara e l'avvio dei lavori sono previsti entro il 2018. La durata dell'intervento di recupero è di circa 18 mesi.

Gallery