Gli assessori Catania e Bartolomeo a Lisbona per un progetto di scambio internazionale

La scorsa settimana gli assessori del Comune di Cinisello Balsamo Patrizia Bartolomeo e Andrea Catania, insieme allo staff delle politiche giovanili, si sono recati in Portogallo, per la precisione a Lisbona, per conoscere meglio "Sol & Arte".

Si tratta di un progetto di scambio internazionale organizzato dalla rete "Drums for Peace" a cui hanno preso parte anche 10 ragazzi di Cinisello Balsamo. Diverse le nazioni che, insieme all'Italia, sono coinvolte nel progetto tra cui Romania, Lituania, Portogallo e Grecia.

Cinisello Balsamo, inoltre, si è fatta conoscere alla IERA-Incubadora de Empresas da Região de Aveiro presentando i progetti "Lol" e "Cofo", il nuovo co-working in Villa di Breme Forno.

C'è stato un prezioso momento di confronto su progetti di valorizzazione delle imprese giovanili.

Gli assessori sono poi stati accolti dalla delegazione europea presso il municipio di Estarreja dove hanno incontrato il sindaco Diamantino Sabina. Quella del Portogallo è solo una delle prime iniziative, il progetto farà poi tappa a Cinisello Balsamo con un workshop nel prossimo inverno.

L'assessore Andrea Catania ha commentato così questa esperienza: «Siamo andati in Portogallo per un progetto europeo di sostegno all'imprenditoria giovanile vinto dal Comune di Cinisello Balsamo. Abbiamo visitato l'incubatore di imprese della città di Estarreja che fa parte di una ampia rete regionale. Una bella occasione di confronto e anche molte idee da portare a casa pensando a Cofò, il nostro spazio di coworking in Villa Forno. Voliamo alto per rendere migliore Cinisello».