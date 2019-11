“A scuola di sport”, riparte l'educazione motoria nelle scuole primarie cinisellesi

Anche quest'anno, grazie al contributo del Comune di Cinisello Balsamo, le scuole primarie locali sono state ammesse al finanziamento regionale per il progetto "A scuola di sport - Lombardia in Gioco", nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, CONI Lombardia, CIP Lombardia, ANCI Lombardia, per favorire l'insegnamento dell'educazione motoria in tutte le classi del territorio.

Il progetto, giunto quest’anno alla 6ª edizione, prenderà il via nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 in tutte le classi, dalla prima alla quinta, delle scuole primarie degli istituti comprensivi Costa, Garibaldi, Zandonai, Balilla Paganelli e Buscaglia.

I cinque istituti scolastici comprensivi di Cinisello Balsamo potranno così avvalersi della presenza di un insegnante esperto, laureato in scienze motorie, per le ore di ginnastica.

Il progetto, che vede coinvolte 142 classi e oltre 3.000 bambini, prevede un cofinanziamento del progetto a carico dell'amministrazione comunale pari al 30% della spesa per gli esperti, ovvero a un importo di 90 euro per ogni classe.

Il resto della spesa viene ripartita tra le scuole e Regione Lombardia. Al professionista si affiancherà la figura di un tutor supervisore che avrà lo scopo di facilitare il raccordo e il coordinamento tra il Coni e le scuole.

L'assessore allo sport Daniela Maggi ha così commentato: «Si tratta di un progetto importante per favorire l'insegnamento dell'educazione motoria in tutte le classi del nostro territorio».

Prosegue l'assessore: «Le classi saranno seguite da professionisti qualificati e tutor del Coni che accompagneranno la crescita dei bambini sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo e sociale, favorendo il movimento e lo sviluppo delle abilità motorie».

Infine termina: «L'amministrazione comunale crede fortemente nel valore sociale ed educativo dello sport».