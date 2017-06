"Oggi aiuto io!", giunge alla terza edizione il progetto che coinvolge le scuole cinisellesi

Per il terzo anno consecutivo le scuole di Cinisello Balsamo sono state coinvolte nel progetto "Oggi aiuto io!".

L'iniziativa si inserisce all'interno della rosa di progetti di Tavolo Povertà, presente dal 2013 e formato da circa 25 enti tra associazioni e fondazioni che, insieme, affrontano il problema della povertà economica e relazionale a Cinisello Balsamo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra servizio politiche sociali: minori e famiglie, fondazione Cumse, centri di ascolto Caritas, banco alimentare Paolo Galbiati onlus, Social Market, Protezione Civile e, naturalmente, tutte le scuole d' infanzia statali e paritarie, le scuole primarie statali e paritarie e le scuole secondarie di I° grado.

L'obbiettivo, oltre a incrementare la scorta di prodotti nei centri di ascolto, è quello di veicolare il principio della solidarietà, promuovendo la cultura del dono e le azioni di contrasto alla povertà.

Sono più di seimila gli studenti, dai 3 ai 14 anni, che quest'anno hanno portato a scuola alimenti e prodotti per l'igiene personale che sono stati poi distribuiti ai sette centri di ascolto Caritas presenti sul territorio.

Pasta, riso, olio, legumi in scatola, tonno, prodotti per l'infanzia e prodotti per l'igiene personale verranno poi donati gratuitamente alle famiglie in temporanea difficoltà economica.

In particolare sono stati raccolti: 331 Kg di pasta e riso, 310 kg di scatolame (tonno pelati ecc.), 521,14 Kg legumi, 179,2 litri tra latte e olio, 73,7 kg di omogeneizzati e biscotti, 97,05 Kg di alimenti vari e 874 pezzi di prodotti per l'igiene personale.

I volontari dei centri di ascolto e del social market, inoltre, hanno fatto visita agli studenti nelle scuole per spiegargli il senso della raccolta facendosi essi stessi esempio concreto di azioni altruistiche e di solidarietà.

Allegati