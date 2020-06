Allo studio interventi per rendere più attrattivo e vivibile il "salottino buono" di via Garibaldi

Di un'ipotesi di rivisitazione della via Garibaldi a Cinisello Balsamo, una delle vie storiche e centrali della città, si è parlato con i commercianti e i residenti durante due sopralluoghi effettuati la settimana scorsa congiuntamente dal vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega a mobilità, commercio e marketing territoriale, e dall'assessore ai lavori pubblici e all'ambiente Giuseppe Parisi.

Ai sopralluoghi hanno partecipato anche alcuni funzionari del Comune. L'idea è quella di mettere mano agli arredi che versano da tempo in uno stato di degrado e abbandono e che necessitano di interventi volti a migliorarne l'aspetto e ad incidere positivamente sulla funzionalità della via.

Occorre, inoltre, ripensare alla collocazione di alcune panchine e fioriere presenti. Si potrà inoltre prevedere la realizzazione di qualche nuovo posto auto.

Allo studio anche l'ipotesi di poter creare in alcuni punti della via, e in determinate ore della giornate, zone pedonali escluse al traffico per incentivare aggregazione e vitalità, nell'ottica di valorizzare e promuovere le realtà commerciali presenti.

Proprio i due assessori alla partita, Berlino e Parisi, spiegano: «Prima di effettuare questi interventi che a nostro parere saranno sicuramente migliorativi, abbiamo voluto ascoltare la voce dei commercianti e dei residenti».

Proseguono i due: «Questa via del centro città si sta caratterizzando sempre di più come il “salottino buono” di Cinisello Balsamo con la presenza di locali e ristoranti ricercati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine terminano: «È importante valorizzare ulteriormente questa vocazione con alcune significative modifiche e la ricollocazione degli arredi presenti per dare una veste più curata alla via e renderla più attrattiva».

Gallery