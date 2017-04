Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Celebrazioni del 25 aprile a Cinisello Balsamo, ecco il programma della manifestazione

La manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile a Cinisello Balsamo avrà inizio alle ore 9 con la Santa Messa in suffragio dei Caduti per la Libertà nella Chiesa San Martino. Seguirà alle ore 10 la partenza del corteo, preceduto dalla Filarmonica Paganelli '79