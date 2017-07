Arianteo Cinema nel Parco di Villa Ghirlanda, ecco tutte le pellicole di agosto e settembre

Sul calare del sipario di luglio è stato pubblicato online il calendario della programmazione del cinema del parco dei mesi di agosto e settembre.

Fino a mercoledì 6 settembre il parco di Villa Ghirlanda Silva ospita la tradizionale rassegna "Arianteo Cinema all'aperto".

Come sempre c'è un programma ricco di film di qualità, proiettati in digitale ad alta definizione, tra ultima stagione e prime visioni.

Si parte da martedì 1 agosto con "Tutto quello che vuoi" e si prosegue tra titoli di successo ( per esempio "The War. Pianeta delle scimmie" sabato 19 agosto) e anche tre anteprime come "Baby driver" (mercoledì 9 agosto), "La principessa e l'aquila" (venerdì 26 agosto) e "Un profilo per due" (lunedì 28 agosto).

Mercoledì 30 agosto Arianteo propone un "cinema impegnato", insieme a "Gay Min Out" (associazione cinisellese per i diritti degli omosessuali) "Una famiglia quasi perfetta".