Al via sabato 9 giugno "AriAnteo Villa Ghirlanda", il cinema all’aperto di Cinisello

Sabato 9 giugno riparte "Arianteo Villa Ghirlanda", il tradizionale appuntamento di cinema all'aperto targato Anteo realizzato nella splendida cornice del parco di Villa Ghirlanda Silva (via Frova 10), in collaborazione con l’assessorato alle politiche culturali del Comune di Cinisello Balsamo.

Un ricco palinsesto di film, tra prime visioni e pellicole dell'ultima stagione, illumineranno lo schermo di Villa Ghirlanda per ripercorrere insieme un anno di buon cinema fino al 12 settembre.

Primo appuntamento sabato 9 giugno con il film "Assassinio sull’Orient Express" tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie: sarà una serata di festa con brindisi inaugurale alle ore 21.15 e biglietto speciale a 3 euro.

Tra le numerose proiezioni da segnalare le prime visioni: venerdì 15 giugno "La truffa dei Logan", il ritorno sul grande schermo del regista Steven Soderbergh dopo la parentesi tv con la serie "The Knick"; e lunedì 30 luglio "Ocean’s 8", sequel e spin off tutto al femminile dell’indimenticabile trilogia Ocean’s.

Giovedì 12 luglio da non perdere l’evento "Muse Drones World Tour": il film concerto girato e registrato durante diverse date del tour nel 2016, presenterà alcuni dei più grandi successi della carriera dei Muse con l’utilizzo di effetti speciali mai visti prima, offrendo un'incredibile esperienza sensoriale.

Mercoledì 18 luglio appuntamento con la satira di "Si muore tutti democristiani" alla presenza degli autori del film, il Terzo segreto di satira.

Da segnalare infine la serata di venerdì 27 luglio con il film "La forma dell’acqua": la serata avrà biglietto unico per aperitivo e film e parte del ricavato sarà devoluto al progetto L-inc, a sostegno dei progetti di vita indipendente delle persone con disabilità.

All'interno del parco sarà presente il servizio bar "Vento d’estate", una collaborazione Arci Scuotivento e Civico 144: non solo bibite e gelati, ma anche socialità, cultura e musica.

Prezzi :

INTERO: 6,50 euro;

RIDOTTO: 5 euro (ragazzi fino a 12 anni, +TECA Card, da lunedì a venerdì over 65, il lunedì e il martedì le tessere Agis Vieni al cinema);

RIDOTTO: 4,50 euro per gli amici del cinema;

ABBONAMENTO: 38 euro per la tessera da 10 spettacoli.

