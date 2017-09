Il centro culturale il Pertini fa festa, 5° anno di vita per la "piazza dei saperi di Cinisello"

Il centro culturale il Pertini di Cinisello Balsamo, fiore all'occhiello della città, compirà il 21 settembre cinque anni di vita. Proprio per questa ricorrenza l'amministrazione comunale ha organizzato una grande festa che durerà da venerdì 15 a domenica 24 settembre.

Per lanciare questa grande e lunga rassegna di festeggiamenti il sindaco Siria Trezzi e l'assessore alle politiche culturali Andrea Catania hanno scritto una lettera aperta alla cittadinanza che qui riportiamo interamente.

«Il 21 settembre di cinque anni fa inauguravamo il nostro centro culturale e oggi, dopo un tempo relativamente breve, il Pertini è uno dei simboli di Cinisello Balsamo, che richiama tante persone anche dagli altri Comuni dell’hinterland».

«Un successo che viene illustrato anche da alcuni semplici numeri: quello degli ingressi, passati dai 215.000 del 2012 a 494.000 nel 2013 e 517.000 nel 2016, e quello delle iniziative svolte (incontri, mostre, proiezioni…), aumentato da 128 nel 2012, a 769 nel 2013 e 1.145 nel 2016».

«Un successo che si spiega grazie alla capacità di attrarre pubblici diversi, creare collaborazioni con il territorio, essere insomma un vero e proprio luogo di incontro e di socialità. Grazie all’impegno del personale comunale, di quello del consorzio bibliotecario, della collaborazione con gli "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda" e con i giovani del servizio civile, nonché all’attivismo delle associazioni cinisellesi, abbiamo lavorato sia per rafforzarne la sua vocazione tradizionale di biblioteca, sia per introdurre nuove attività e sperimentazioni».

«Siamo orgogliosi di presentarvi questo ricco programma per festeggiare il quinto compleanno del Pertini, vogliamo farlo “scoppiare” di eventi nell’arco di pochi giorni per mostrare quanto di bello e originale è in grado di offrire».

«Siamo consapevoli che non bisogna adagiarsi sugli allori e che nulla è perfetto, ma pensiamo a questo evento come a un modo per continuare a migliorare nei prossimi anni, per mantenere intatto quello spirito di innovazione e quella capacità di coinvolgere in modo trasversale che hanno fatto del Pertini la piazza dei saperi della nostra città».