5 anni col Pertini, il centro culturale festeggia il compleanno regalando alla città molti eventi

Il Pertini compie cinque anni. Il 21 settembre del 2012, alla presenza di oltre 2000 persone, veniva inaugurato il centro culturale.

Un edificio su tre piani, trasparente e leggero, sorto al posto dell'ex scuola Cadorna di cui ha conservato la storica facciata, pensato come luogo di incontro e formazione per l’intera comunità. Un investimento in cultura che non ha deluso.

Il Pertini oggi è il cuore pulsante del centro città: un luogo piacevole e stimolante, che accoglie studenti, lettori e curiosi con un ricco catalogo di libri, musica e film. Oltre al fondamentale aspetto culturale, il centro offre anche molteplici occasioni di aggregazione e intrattenimento per tutte le età: esposizioni, incontri e corsi di formazione, ma anche spazi per incontrarsi con gli amici e bere un caffè.

Un successo che viene illustrato dai numeri: quello degli ingressi, che sono duplicati: dai 215.000 del 2012 ai 517.000 nel 2016. E quello delle iniziative svolte, passate da 128 nel 2012 a 1.145 nel 2016.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania analizza: “Il successo del Pertini è da ascrivere all'impegno e alla creatività di chi vi lavora, oltre che alla capacità di integrazione con il mondo associativo locale, prezioso motore di attività sempre più frequentate non solo dai cinisellesi, ma anche da molti visitatori provenienti dai Comuni limitrofi”.

Per la festa di compleanno del Pertini è stato pensato un ricco programma di iniziative che partirà questo fine settimana, da venerdì 15 e terminerà domenica 24 settembre.

Nel corso di questi cinque anni, il Pertini ha cercato sempre di più per caratterizzarsi come polo dell’innovazione culturale, con servizi come "Libro Parlato" per utenti ipovedenti, il "Pianoforte in Biblioteca", il laboratorio "Hubout" con le stampanti 3D, il box esterno per la restituzione del materiale in prestito durante gli orari di chiusura e la "Game Zone", che oltre all’attività ormai consolidata degli scacchisti, offre la possibilità di usare altri giochi da tavolo.

Si è mosso per mantenere e rafforzare la presenza di attività di valore più tradizionali come quelle della pubblica lettura rivolta ad adulti e ragazzi, grazie anche all’impegno dei suoi gruppi di lettura.

Infine, ha cercato di proiettarsi in ottica metropolitana grazie alla collaborazione con le altre istituzioni culturali cittadine, aderendo ad appuntamenti come "Book City", "Piano City" o la "Giornata Internazionale del Jazz".