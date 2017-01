"Giorno della Memoria 2017", da gennaio a maggio una ricca serie di importanti eventi

Anche quest’anno per celebrare il "Giorno della Memoria", l’amministrazione comunale ha promosso una serie di importanti iniziative che vanno da gennaio a maggio 2017.

“Commemorare le tante persone che hanno perso la vita nei Lager, ricordare quanti hanno subito arresti, deportazioni e violenze inaudite è un dovere per l’amministrazione comunale. Ma a distanza di molti anni, oltre alla celebrazione, si impone sempre anche un’attenta riflessione sui fatti storici e quei fenomeni che hanno generato tanta violenza. Per questo promuoviamo iniziative per la cittadinanza e soprattutto per le giovani generazioni” ha commentato il sindaco Siria Trezzi.

L’evento clou è previsto per venerdì 27 gennaio, alle ore 20.30, nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda: "Riflessioni…in musica". I bambini di Terezin di Sandra Conte. Musiche ebraiche, con versi di Ilse Weber. Coro di voci bianche, Gruppo strumentale dei piccoli e Gruppo di Musica d’insieme della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra. Direttore Marcello Parolini.

Segue il momento istituzionale di omaggio al Monumento al Deportato nel Parco Nord con la deposizione di corone, previsto per sabato 28 gennaio, alle ore 14.15, con la partecipazione di tutti i Comuni dell’area, Anpi, Aned e di altri enti o associazioni.

Nel calendario poi non mancano alcuni appuntamenti tradizionali come le visite ai bunker ex Breda (domenica 22 e domenica 29 gennaio, ore 11 e ore 15), gli incontri con i testimoni, a cura dell’Anpi cinisellese (nei mesi di gennaio e febbraio) e i viaggi di istruzione nei luoghi della memoria per le scuole (nel mese di maggio), a cura di Aned e dell’Associazione Ventimila Leghe di Sesto San Giovanni.

Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord e Parco Nord, con il contributo di Fondazione Nord Milano, oltre alle visite guidate al sistema di rifugi antiaerei della Breda, propongono anche laboratori per famiglie (sabato 21 e sabato 28 gennaio - ore 15) con ingresso a offerta libera. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili. Info e iscrizioni - mail: ecomuseo@eumm-nord.it o tel.: 3249598176.

Per l’occasione presso il Centro culturale Il Pertini è stata allestita un’esposizione di libri e un’ampia bibliografia sul tema. L’intero programma è sul sito comunale www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.