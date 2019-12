Cinisello Balsamo è pronta per il count-down natalizio con tanti eventi in programma

«Nelle piazze, nei teatri, nelle chiese, negli spazi culturali, come ogni anno Cinisello Balsamo attende il Natale in grande stile, con l'impegno di regalare ai suoi cittadini la magia di questo periodo dell'anno e di riscoprire la bellezza della propria città illuminata e vestita a festa. La proposta è ricca di iniziative che coinvolgeranno sia grandi che piccini», garantiscono il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega al commercio e marketing territoriale e l'assessore alla cultura e agli eventi Daniela Maggi.

In piazza Gramsci oltre alla tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio, da non perdere sabato 7 dicembre, alle ore 17, lo spettacolo di luci e colori della "Dama Luminosa" e l'accensione dell'albero di Natale.

Lo stesso giorno, nella chiesa di Sant'Ambrogio, alle ore 21, si terrà il "Concerto Chorus Band" per immergersi nelle melodie di brani natalizi, gospel e di musica moderna.

La festa dell'Immacolata sarà celebrata, alle ore 15.30, presso la Parrocchia San Giuseppe (Largo San Paolo VI) con il "Concerto dell'Avvento" a cura della Filarmonica Paganelli.

Per gli amanti dei presepi, non può mancare lunedì 9 dicembre, alle ore 17, al centro culturale il Pertini, all'inaugurazione della "XVIII Mostra dei presepi", esposizione in sinergia con la storica iniziativa dell’Oratorio Sacra Famiglia (via Monte Ortigara 38), dove quest'anno sarà anche possibile visitare la mostra "I presepi di Giotto".

Mercoledì 11 dicembre, alle 20.45, l'auditorium Falcone e Borsellino del Pertini ospiterà il Gran Concerto di Natale per Cumse, che vedrà esibirsi il Coro delle Millevoci.

L'ingresso sarà a offerta libera a sostegno di progetti socio-sanitari in camerun, Ciad, Congo e Mali.

La musica continuerà ad animare la città venerdì 13 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa San Pio X (via Marconi 129) con Oratorio De Noêl di Camille Saint-Saëns per soli, coro e orchestra.Con l’Orchestra e Coro Cantus Orphe.

Sabato 14 dicembre al CineTeatro Pax , ore 20.30, sarà invece la volta di CantaNatale, XXXII rassegna di canti alpini, di montagna, popolari e natalizi con l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Milano – Gruppo di Cinisello Balsamo, Coro C.A.I. di Cinisello Balsamo, Coro Valsassina di Cremeno, Gruppo Vocale “Li Ósc” di Valfurva.

Con il Natale ormai alle porte, sabato 21 dicembre, ore 16.30, in Villa Ghirlanda Silva, "Auguri in Musica" a cura della Filorchestra Paganelli.

Domenica 22 dicembre giornata all'insegna delle compere in piazza Costa, dalle 9 alle 20, con il Villaggio di Babbo Natale-Mercatino degli hobbisti e in piazza Gramsci, ore 15, dove si può trovare il Mercatino con Vo.Ci.

Per chiudere in bellezza il periodo delle feste, lunedì 6 gennaio 2020, ore 16, in centro città, "Aspettiamo la Befana" a cura de Gli Amici di Denise e, in piazza Gramsci, dalle ore 15, spettacolo di ballo su ghiaccio con "Ice Cheerleader Team" e "Bfcassociation Motorcyclestorehouse".

Il programma completo di tutti gli eventi presenti in città è consultabile online sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.