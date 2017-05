Piano City 2017 porta la musica nei quartieri di Cinisello Balsamo, tutti gli eventi in città

Anche quest'anno Cinisello Balsamo aderisce a Piano City Milano. Sabato 20 e domenica 21 maggio una serie di appuntamenti si alterneranno portando la musica tra le strade della città.

Piano City, nato nel 2012, è una rassegna musicale che propone concerti, progetti e percorsi inediti in diversi luoghi, dentro e fuori la città di Milano. Un evento che porta la musica in spazi nuovi, normalmente non adibiti a concerto, ribaltando in questo modo i piani e trasformando le strade in habitat musicali.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania ricorda: «E’ il terzo anno che Cinisello Balsamo aderisce a questo appuntamento ed è anche il primo in cui il palinsesto di appuntamenti sarà promosso direttamente dal Tavolo della Musica con la partecipazione della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra, Vi.Be e Filarmonica Paganelli '79, a cui si aggiunge il contributo artistico di Musicamorfosi».

Chiude Catania: «Rispetto alle passate edizioni, ci siamo posti l’obiettivo di diffondere la musica in diversi quartieri della nostra città».

Tra le novità, anche la presenza durante le iniziative della domenica del furgone “FuoriPertini”, acquistato grazie ai fondi del progetto Cariplo “Sapere Aude”, che in futuro funzionerà come biblioteca itinerante e collegamento con i punti di prestito decentrati nei quartieri della città.

Nello specifico sabato 20 maggio si terranno il tributo pianistico a A.J.S. Bach dalle ore 11 presso lo spazio antistante la Chiesetta di Sant'Eusebio e il concerto del maestro Marco Detto, detto "Piano solo", dalle ore 16 presso la Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra.

Domenica, invece, Andrea Zani si esibirà a bordo del Pianomobile, un pianoforte in movimento, realizzato da Musicamorfosi, disponibile a spostarsi in ogni luogo in cui vi sia la necessità di ascoltare della buona musica, oltre gli spazi consueti, andando ad allietare piazze, strade e luoghi insoliti.

La partenza è prevista da Largo Milano alle 9.45 con termine del percorso in Piazza Gramsci alle ore 19, per diffondere musica in giro per la città in una serie di tappe scandite nel corso della giornata.

La mattina, i concerti toccheranno infatti i quartieri Crocetta, Campo dei Fiori e Sant’Eusebio, mentre il pomeriggio ci si sposterà in centro, passando da Piazza Costa, in contemporanea all’iniziativa del Vo.CI, dal Centro Culturale Il Pertini e da Piazza Gramsci.

Alle ore 15.30, senza sovrapposizioni di orari, Filarmonica Paganelli organizzerà invece "Una clavistoria da Bach ai giorni nostri" nella propria sede in via Giussano.

