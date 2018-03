Domenica 25 marzo il rione Borgomisto è in festa, ecco tutti gli eventi in programma

Domenica 25 marzo dalle 10 alle 19 ritorna a Cinisello Balsamo la festa di quartiere "Borgo…in festa" del rione Borgomisto, organizzata dall'associazione commercianti.

La giornata sarà animata da tante attività tutte all'aperto: concerti, bancarelle, laboratori, giochi, attrazioni ed esposizione di veicoli.

Inoltre tutti i negozi rimarranno aperti offrendo un piccolo buffet.

L'evento comporterà una variazione della viabilità; le vie interessate del quartiere rimarranno chiuse al traffico dalle 9 alle 20. In particolare via San Giuseppe, via Mascagni (da via Vivaldi fino all'incrocio con via Monte Grappa), il parcheggio di via Corridoni (supermercato In'S) e via Monte Nevoso.

Come spiegavamo sono tante le attività organizzate per le vie del quartiere:

- Concerti Vi.be alle ore 11.30 in via Monte Grappa 111 e alle ore 15 nel piazzale della chiesa San Giuseppe;

- Bancarelle hobbiste lungo Via Mascagni

- Laboratori, il mago e attrazioni varie

- Giochi per bambini e adulti

- Esposizione di veicoli nel parcheggio del supermercato IN’S

- Complesso Musicale dalle ore 17 alle ore 19 per ballare in compagnia in Via Monte Nevoso, davanti al gommista.

