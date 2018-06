Arriva la "Festa della Musica 2018", giovedì 21 giugno tre eventi a Cinisello Balsamo

Giovedì 21 giugno a Cinisello Balsamo torna la "Festa della Musica" che coinvolgerà tre diversi punti della città con varie attività.

Si comincia alle ore 18 nei giardini di via Brunelleschi dove l'associazione "Vi.Be. Musica e Cultura" organizza “La farfalla gialla vola”, saggio di fine anno dei corsisti di musica moderna con concerto finale dei maestri della Scuola.

La festa prosegue alle 19.30 nell'arena estiva di Villa Ghirlanda Silva con “La formazione...un percorso che continua”, proposte musicali a cura degli allievi, ex allievi e docenti della civica scuola di musica Salvatore Licitra.

Infine, si conclude in Villa Forno alle ore 20.30 con il concerto ensemble “Cantieri musicali” organizzato dalla Biblioteca di Ateneo Milano-Bicocca: un quintetto d'archi e pianoforte eseguirà due sonate di Rossini e una sonata di Mozart.

La "Festa della Musica" ha un carattere soprattutto spontaneo, coinvolge enti locali, accademie, conservatori, scuole di musica, università. Ma anche solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, in una parola tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale.

L’intento è portare la musica e il suo messaggio di cultura e partecipazione in ogni angolo del Paese. L’origine della festa arriva dalla Francia per iniziativa del ministero della cultura francese: il 21 giugno 1982 in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invasero strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la "Festa della Musica" si svolge in Europa e nel mondo.

Dal 2002, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), in Italia hanno aderito più di 120 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.