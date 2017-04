"In...JAZZ...iamoci", il 30 aprile il jazz internazionale si suona a Cinisello Balsamo

Domenica 30 aprile Cinisello Balsamo suonerà Jazz. In occasione della "Giornata internazionale del Jazz", infatti, la Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra ha organizzato l'evento “In...Jazz...iamoci”.

La "Giornata del Jazz", istituita nel 2011 dall’Unesco, ha una valenza mondiale ed è nata con l'intento di evidenziare il ruolo che la musica jazz può avere nell’unire le diverse culture del mondo.

L'iniziativa, giunta a livello locale alla seconda edizione, si svolgerà presso il centro culturale Il Pertini dalle ore 15.30 e si articolerà in diversi momenti.

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania rivela alcuni dettagli: «Con la sua adesione, l’amministrazione comunale non ha solo deciso di dedicare un appuntamento speciale a un fenomeno musicale con una storia particolarmente significativa, ma ha anche inserito la città di Cinisello Balsamo nel prestigioso network dell’evento ufficiale organizzato a livello mondiale dall’Unesco».

L’iniziativa che porterà il jazz a farla “da padrone” per un giorno in città ha voluto valorizzare diversi aspetti di questo fenomeno artistico, da quello formativo, con la lezione formativa del maestro Alessandro Di Pisa, a quello musicale, che coinvolgerà direttamente sia gli allievi dei gruppi di musica d'insieme con i loro saggi che i docenti della scuola civica comunale (Roberto Gelli, Marco Detto, Alessandro Di Pisa, Valerio Luraghi e Antonello Manni), che chiuderanno la giornata con un concerto ufficiale.

Un modo per riaffermare che, anche in ambito jazzistico, la Civica Scuola di Musica intende giocare un ruolo di promozione della cultura musicale in città andando oltre le mura di Villa Ghirlanda.