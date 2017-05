Il 17 maggio c'è la "Giornata internazionale contro l'omofobia", le iniziative di Cinisello

Il 17 maggio si celebra la "Giornata Internazionale contro l’Omofobia", ovvero la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità.

La ricorrenza è stata promossa dall'Unione Europea a partire dal 2004, ricorda il giorno del 1990 in cui si decise di rimuovere l'omosessualità dalla lista dei disturbi mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Per promuovere la cultura dell’integrazione e stimolare la riflessione l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha organizzato un programma di eventi che vede coinvolti i settori delle pari opportunità e cultura e si svolgeranno nei giorni 17, 20 e 27 maggio 2017.

Ricordano gli assessori Bartolomeo e Catania: «Una scelta fatta anche in coerenza con l'adesione da parte della nostra città all'associazione RE.A.DY (rete nazionale delle amministrazioni pubbliche anti discriminazioni per l’orientamento sessuale e identità di genere, ndr), che si pone proprio l'obiettivo di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere».

Proseguono i due: «Quest'anno le iniziative si concentreranno sui temi delle unioni civili, del coming-out e dell'accettazione di sé, e su un confronto filosofico sul tema del genere».

Il primo appuntamento è per mercoledì 17 maggio, alle ore 21, nella sala degli Specchi di villa Ghirlanda Silva dove si svolgerà il convegno sul tema Unioni Civili e Coppie di fatto.

Il convegno, condotto da avvocati della Rete Lenford e dell'ordine degli avvocati di Monza e da docenti di diritto di famiglia dell'università statale di Milano, vuole essere un momento di confronto e di approfondimento sui diritti e doveri previsti dalla legge 76/2016 (Legge Cirinnà).

Interverranno per un saluto istituzionale il sindaco Siria Trezzi e l’assessore alle pari opportunità Patrizia Bartolomeo.

Sabato 20 maggio, alle ore 20.30, presso l’auditorium del Pertini si terrà lo spettacolo teatrale "Politically Skulett". L'amore e il rispetto per l'aspetto che non ti aspetti. Commedia brillante scritta e diretta da Dino Vollaro. A cura di QuintAssenza in collaborazione con Agedo.

Infine sabato 27 maggio, alle ore 17, sempre presso l'auditorium si dialogherà su "Il gender: pensiamoci davvero". Un confronto filosofico tra due pensatori diversi che rifletteranno insieme sul significato del concetto di genere. Interverranno sull'argomento i filosofi Silvano Petrosino, dell'Istituto di scienze religiose di Milano e Alberto Martinengo, dell'università di Torino e CEST.