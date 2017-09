A settembre arriva una task-force contro topi e degrado in Crocetta, ecco tutti gli interventi

E' stata una polemica che si è susseguita per tutta l'estate. Stiamo parlando della presenza di svariati esemplari di topi nel rione Crocetta a Cinisello Balsamo. Da una parte ci sono i cittadini (e le forze politiche di opposizione) che hanno portato più volte alla ribalta il problema, dall'altra c'è l'amministrazione comunale che ha messo in campo più azioni per cercare di risolvere il problema.

Ora il Comune presenta quella che si potrebbe definire una vera e propria task-force contro i ratti, con azioni chiare e puntuali, che dovrebbero portare a risultati migliori di quelli raccolti fino ad adesso.

L'obiettivo riguarda la zona tra viale Romagna 29 e viale Molise, l'area cani e la zona di deposito dei rifiuti del condominio di viale Romagna 29.

Andiamo con ordine, ecco quello che è stato fatto nei mesi scorsi: vista l'emergenza già a partire dal mese di giugno il settore ecologia del Comune è intervenuto con il posizionamento di esche per topi in postazioni fisse e con passaggi straordinari di derattizzazione calendarizzati ogni 10 giorni. Le derattizzazioni sono poi proseguite a luglio e ad agosto; l'ultimo intervento risale a mercoledì 6 settembre nel corso del quale sono state aggiunte altre 4 scatolette di esche ed è stata eseguita nuovamente la derattizzazione in tutte le tane e aree considerate critiche.

Una serie di interventi di pulizia straordinaria, con passaggi in media di 2 o 3 volte al giorno, al fine di rimuovere i rifiuti depositati abusivamente sono stati predisposti in questi mesi nell'area antistante l'isola ecologica del condominio di viale Romagna, 29.

Inoltre tra luglio e agosto sono stati eseguiti 8 interventi di pulizia e marciapiedi con lancia a pressione e disinfettante in tutta la zona.

La polizia locale è intervenuta con appostamenti in abiti civili, tra le prime ore del mattino e in tarda serata, per cogliere in fraganza coloro i quali scaricano abusivamente e sono state notificate due violazioni a persone non residenti nel Comune di Cinisello Balsamo.

Da settembre però è previsto un nuovo piano di interventi:

Nord Milano Ambiente continuerà con gli interventi di pulizia straordinaria. E' stato disposto di intensificare la derattizzazione, che sarà effettuata dalla ditta FEMA che si è aggiudicata l'appalto, eseguendone una ogni 7 giorni. NMA continuerà con la pulizia dell'area con lancia a pressione e disinfettante; Il settore lavori pubblici provvederà a rimuovere le panchine rovinate nell'area verde e valuterà di l'opportunità di rimuovere anche le altre panchine per disincentivare le cattive frequentazioni serali. Inoltre si stanno valutando i costi dell'intervento di sollevamento e ripristino della terra nei punti critici dove si presuppone la presenza di tane sotterranee scavate dai topi; Un altro intervento da quantificare è lo spostamento della cancellata dell'isola rifiuti del condominio di Viale Romagna 29 fino alla linea di confine con il marciapiede in modo da ridurre la zona dove avviene il maggior abbandono illegale di rifiuti. Nei prossimi giorni l'amministratore del condominio verrà contattato dall'Ufficio Ecologia per concordare la chiusura a chiave dell'area e prendere accordi sul corretto conferimento dei rifiuti; Il settore ecologia grazie all'intervento della protezione civile e con il coordinamento di Nord Milano Ambiente rimuoverà la siepe di lauro tra la recinzione del condominio e l'area cani; continueranno i controlli da parte della polizia Locale: oltre alla consueta attività dei vigili di quartiere verranno predisposti servizi ad hoc in abiti civili, l'obiettivo è quello di sensibilizzare i residenti al corretto conferimento dei rifiuti; CapHolding, su richiesta del Comune, ha provveduto alla pulizia dell'area recintata di sua pertinenza collocata accanto all'area cani; verrà emessa un'ordinanza contingibile e urgente nei confronti di Città Metropolitana affinché provveda al taglio dell'erba e alla pulizia del verde e del fosso che costeggia questo tratto di viale Romagna.

L'assessore all'ambiente ed ecologia Ivano Ruffa, da sempre nel vivo di questa difficile problematica, spiega: "Come dimostrano i dati, l'amministrazione comunale ha messo in campo tutte le forze possibili per contrastare il fenomeno, si richiede però anche la collaborazione di tutti i residenti del quartiere che devono conferire i rifiuti in modo corretto e segnalare ai “vigili di quartiere” l'eventuale passaggio di persone e mezzi che scaricano abusivamente rifiuti nella zona. La collaborazione di tutti è fondamentale per rendere efficaci tutti gli interventi”.