Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Piazza Antonio Gramsci

Dal 12 al 15 ottobre piazza Gramsci si "riempe d'Europa" con il 18° "Mercato Europeo"

A ospitare l'evento sarà come sempre la centralissima piazza Gramsci in un tripudio di bancarelle provenienti da tutta Europa. Al mercato la cittadinanza troverà street-food, artisti di strada, musica, attrazioni e spettacoli, il tutto suddiviso in 4 giornate