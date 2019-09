Sabato 21 settembre c'è la 2ª edizione della "Notte Bianca" in un week-end ricco di eventi

Ancora qualche giorno e arriverà la seconda edizione della serata più lunga dell'anno che si svolgerà sabato 21 settembre 2019 in piazza Gramsci (la cui pavimentazione è stata messa in sicurezza in questi giorni) e in via Garibaldi con l’apertura straordinaria delle attività commerciali di vicinato.

Il programma della giornata prevede in piazza Gramsci, dalle ore 13 alle ore 24, la presenza di numerose bancarelle artigianali e di street-food dove sarà possibile gustare prodotti culinari.

Non mancherà l’intrattenimento musicale. Dalle ore 19 la festa entrerà nel vivo con il dj set e animazione, che farà da apripista al concerto dei "Jackson One - tribute Band di Michael Jackson", previsto per le ore 21.30.

Il gruppo, attraverso le musiche e le coreografie, farà rivivere al pubblico le emozioni e la magia del grande re del pop.

Per chi ama il “vintage” dalle 13 alle 24, sempre in piazza, sarà possibile ammirare l’esposizione di auto e moto d’epoca.

Anche in via Garibaldi, dalle ore 13 alle ore 24 sono previsti diversi eventi di intrattenimento. Nutrita sarà la presenza di bancarelle degli hobbisti e dell’artigianato che esporranno i loro manufatti.

A partire dalle ore 16 fino alle ore 20, sarà la volta del live music show con il dj Walter by Crazy Boogie.

Nel corso del pomeriggio, alle ore 18.30, la Scuola di Danza (Ale e Catia) proporrà alcune esibizioni di ballo. A fine serata ci si potrà immergere nella delicata atmosfera del piano bar.

Il vice sindaco con delega al marketing territoriale Giuseppe Berlino spiega: «Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno, torna la festa della "Notte Bianca". Anche questa volta non deluderemo le aspettative dei cittadini con proposte artistiche di qualità che sicuramente risulteranno attrattive».

Poi aggiunge: «Non sarà, peraltro, l’ultimo evento dell’anno, poiché ne seguiranno molti altri: Vinopoli, il Mercato Europeo, la Festa del Tartufo, solo per citare quelli più prossimi. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per rendere la nostra città e le nostre piazze luoghi più vivi e accoglienti, dove i cittadini possono ritrovarsi, trascorrere momenti di svago e serenità».

Ma non è tutto, la festa in piazza Gramsci proseguirà anche nella giornata successiva di domenica 22 settembre con la presenza dell’associazione del VO.CI che, con i propri stand, animerà la giornata dedicata al volontariato cinisellese.

Proseguiranno le proposte culinarie con le bancarelle di street-food e l’esposizione dei prodotti artigianali.

La serata si concluderà poi, a partire dalle ore 21, con l’esibizione dei “Liga Channel” tribute band del famoso cantautore italiano Luciano Ligabue.

Si comunica che sabato 21 settembre sia in piazza Gramsci che in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via 2 Giugno e piazza Gramsci), sarà interdetta la sosta e il traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 24 per garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

