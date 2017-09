Dal 22 settembre al via l’evento “Per iDee di quartiere”: dibattiti, street food e musica

Si prospetta un weekend di confronto e dibattiti a Cinisello Balsamo, ma senza rinunciare al buon cibo e alla musica.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre infatti, il quartiere di Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo sarà al centro di “Per iDee di quartiere”, la festa promossa dal Circolo 3 del Partito Democratico, che si terrà presso la piazzetta del Sole (in via Brunelleschi).

L’iniziativa nasce dall’idea di un gruppo di giovani iscritti del Pd cinisellese, che si sono messi a lavorare insieme con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e di ascolto dei cittadini.

Questo perché, fanno sapere dal Partito Democratico: «“Politica” non è una brutta parola, ma è ascolto, confronto e condivisione di opinioni e proposte per rispondere all’interesse generale».

Durante la tre-giorni, dalle ore 18.30 in poi, si alterneranno dibattiti con esponenti politici e rappresentanti della società civile. In corrispondenza del corner dedicato allo “Scambia Idee”, chiunque lo desideri potrà inoltre lasciare un commento o un’idea su come migliorare il proprio quartiere e la città.

Sarà possibile anche confrontarsi direttamente con rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui consiglieri e assessori.

Sarà presente naturalmente anche la prima cittadina Siria Trezzi, che è già stata confermata come futura candidata alle elezioni comunali del 2018: «Credo si tratti di una bella iniziativa, che riparte proprio dai quartieri. Spero le persone partecipino con entusiasmo, perché è una festa che unisce l’aspetto di convivialità al confronto e all’ascolto dei cittadini».

Oltre alla politica, tanto divertimento con musica, libri e food truck (dolci e salati).

Chiude il segretario del circolo 3 del Partito Democratico di via Mozart, Bruno Bobbi: «Si tratta di una festa diversa dalle altre, che parte dal circolo 3 del Partito Democratico. L’intento è di uscire dal circolo e andare a parlare con tutti i cittadini, anche con chi che vive in zone più periferiche della città».

