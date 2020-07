Dal 23 luglio torna “Pionieri in Agricola”, il festival di 4 giorni che si terrà in via Mariani

Torna anche quest'anno “Pionieri in Agricola”, il festival di quattro giorni organizzato dai giovani del circolo Arci "La Quercia", ospitato presso i giardini dell'Agricola in via Mariani 11 a Cinisello Balsamo.

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio sono previste attività all'aperto tra musica, cinema, arte, panini e birra fresca.

I volontari che si occupano del dietro le quinte dell'iniziativa spiegano: «Più che mai in questo momento abbiamo ritenuto importante proporre uno spazio ricreativo e di socialità, per ritornare all'aperto in città dopo i mesi di distanziamento in casa».

E proseguono: «Saremo molto attenti al rispetto delle norme anti-Covid vigenti, per cui abbiamo immaginato un festival diverso dal solito, ma non per questo meno divertente e aggregante».

Le proposte dell'edizione 2020 di "Pionieri in Agricola" sono numerose. Sono previsti dj set per le serate di giovedì 23 e domenica 26, tra ritmi minimal e anni '80.

Alle 19.30 di venerdì 24 sarà presentato il progetto europeo “Jobs for Young Artists”, che darà l'opportunità a due artisti locali under 30 di prendere parte a una performace insieme ad altri venti ragazzi provenienti da dieci paesi diversi, partecipando ad un tour retribuito nei paesi baltici.

Seguirà nella stessa serata la proiezione di “Tutto il cinema in 50 minuti” a cura di Fondazione Cineteca Italiana e Museo Interattivo del Cinema.

Sabato 25 non può mancare la tradizionale pastasciutta dei fratelli Cervi promossa da ANPI.

Sempre gli organizzatori promettono: «Garantiamo che i nostalgici delle feste dell'Unità troveranno pane (e salamelle) per i loro denti e birra per rinfrescare le menti».

Infine delle informazioni su come accedere al festival: «Ricordiamo che l'ingresso al festival è come sempre gratuito ma, viste le normative, sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al 3669796418 indicando il nome di un referente, il numero di persone e il/i giorno/i in cui si intende partecipare».