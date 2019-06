3ª edizione di "sPiazza Circus", danza, teatro e arte circense "invadono" Cinisello a luglio

Le arti performative più divertenti al mondo tornano ad animare gli angoli di Cinisello Balsamo con tre date imperdibili. Un appuntamento con la terza edizione di "sPiazza Circus" in cui danza, teatro e arte circense si fondono per coinvolgere un pubblico più vasto possibile.

Spettacoli mozzafiato e divertenti, creativi e poetici, che appassioneranno le persone di ogni età. Una rassegna "sotto casa", capace di far sentire gli spettatori vicini a chi è in scena, se non in scena.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «La nostra città accoglie nuovamente con piacere questi artisti che esibendosi per le strade e nelle piazze le animano creando un punto di ritrovo e condivisione. Una proposta di intrattenimento per grandi e piccini».

Si comincia sabato 6 luglio con una novità: alle ore 17 in via delle Rimembranze, con la "Scuola di Circo" con Moriss e i P.I.C. per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Attraverso il mimo, la clownerie, la recitazione, la giocoleria e l'acrobatica si impara a giocare con fazzoletti, palline e clave o trampoli, rolla-bolla, monocicli. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi inviando una e-mail a ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Alle ore 21, in piazzetta Arena “Il Sole” di via Brunelleschi, ci aspetta lo spettacolo d'arte "All'incirco varietà", circo teatro popolato da personaggi bizzarri.

Secondo appuntamento previsto per sabato 13 luglio: alle 17 sempre con la "Scuola di Circo", questa volta al parchetto di via Toti/Petrarca e alle 21.30 in Villa Forno con "C'era una volta...un lago dei cigni". Uno spettacolo fiabesco di danza sui trampoli, tecnica per la quale la compagnia è conosciuta in tutto il mondo.

Infine venerdì 19 luglio, alle ore 21.30, nell'area esterna del centro culturale Il Pertini ci sarà "Sconcerto d'Amore": un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

L'assessore termina: «Sono sicura che gli artisti durante le loro esibizioni sapranno portarci nel loro mondo magico per farci vivere grandi emozioni».