Bambini, di domenica si torna a teatro, dal 20/1 torna la rassegna dopo lo stop di un anno

Dopo lo stop della passata edizione, dal 20 gennaio torna a far compagnia ai bambini di Cinisello Balsamo (dai 4 ai 10 anni) l'appuntamento con il teatro che da quest'anno si chiamerà “Di domenica a teatro” .

Gli spettacoli si terranno al centro culturale il Pertini con inizio alle ore 16, biglietto unico al costo di 5 euro.

Cinque domeniche che mescolano sapientemente spettacoli ironici e commoventi, esilaranti e poetici, in cui grandi narratori di storie si accompagnano a oggetti, pupazzi, cianfrusaglie, per coinvolgere ed emozionare i giovani spettatori.

A curare la rassegna la compagnia "Unoteatro" di Torino, una delle realtà storiche nel panorama del teatro ragazzi.

L'assessore alla cultura e all'identità Daniela Maggi commenta: «Siamo felici di riproporre il teatro per i più giovani. Grazie alla magia della scena, i bambini saranno accompagnati in una dimensione della realtà aumentata dall'immaginazione, per un'esperienza da vivere insieme a tutta la famiglia con lo stupore e la meraviglia».

La rassegna si apre il 20 gennaio con "Fratellini" (compagnia Anfiteatro); il secondo spettacolo sarà il 3 febbraio quando andrà in scena "Viaggio nel mondo dei cinque sensi" (compagnia Eccentrici Dadarò); Il 17 febbraio è la volta di "Ombrellina scopre il mondo" (Semeion Teatro); Il 3 marzo "Strip - Ricordi di bambini" (compagnia Stilema); ultimo appuntamento il 17 marzo con "Il principe ranocchio" (compagnia Roggero".