Ghilardi: «Siria, il tempo dei confronti è finito» bagno di folla a Cinisello per Matteo Salvini

Se da una parte Siria Trezzi sta invitando il suo competitor Giacomo Ghilardi a dei confronti pubblici con lo scopo di provare a rosicchiargli dei punti percentuali utili per la rimonta al ballottaggio di domenica 24 giugno, dall'altra il candidato sindaco del centrodestra prosegue il suo tour elettorale nei quartieri e risponde "picche" alla sua rivale.

Proprio Ghilardi ha risposto "pan per focaccia" agli inviti social sul confronto con Siria Trezzi tramite un video ironico, in cui lui e altri cittadini, rispondono direttamente alla richiesta del sindaco uscente.

Così Ghilardi: «Hai chiesto urgentemente un confronto per gli ultimi cinque giorni di campagna elettorale, dopo ovviamente i risultati che sono accaduti nel primo turno adesso chiedi urgentemente un confronto. Ecco noi ci siamo confrontati per mesi con la cittadinanza di Cinisello Balsamo mentre tu non ti sei fatta per niente vedere in città in questi cinque anni, quindi il confronto va fatto con la gente, il confronto va fatto giornalmente con i cittadini di Cinisello Balsamo e con i problemi di Cinisello Balsamo. Il tempo dei confronti è finito».

Proprio nel video, diventato virale sui social, Ghilardi invita Siria Trezzi al confronto anche con la Protezione Civile (al centro di una polemica nelle scorse settimane) e proprio al comizio di Matteo Salvini andato in scena a Cinisello Balsamo domenica 17 giugno, è intervenuto il presidente della sezione locale della Protezione Civile.

Così Vincenzo Acquachiara che da una parte fa un occhiolino al centrodestra e dall'altra dà un "colpetto" al centrosinistra": «Abbiamo svolto un servizio richiesto dagli organizzatori della Lega. Mai vista così tanta gente entusiasta nel sentire il nostro ministro degli interni. Abbiamo lavorato sotto il sole 4 ore e vi garantisco che non è stato facile».

Chiude Acquachiara: «Ma noi c’eravamo, la Protezione Civile era presente come lo è stata negli ultimi 5 anni. Tantissimi sono stati i complimenti che ci sono stati rivolti anche dopo 2 ore di attesa (sotto il sole) per farsi una foto con Salvini. Oggi siamo stati contattati da WWF e carabinieri per un intervento che faremo domani ai palazzi Aler Sant’Eusebio per un grosso favo di calabroni! Ogni tanto mi domando cosa abbiamo sbagliato per meritarci un trattamento del genere. Andiamo avanti».

Sulla visita di Matteo Salvini a Cinisello Balsamo, che ha portato in via Frova tantissime persone, c'è stata una polemica sollevata dal centrosinistra, di cui si è fatto portavoce l'assessore uscente Andrea Catania: «Il ministro dell'Interno viene a Cinisello Balsamo a fare campagna elettorale per il suo partito, dato che il candidato sindaco leghista da solo non ce la fa. Peccato che mezza città sia stata bloccata, metrotranvia fermata, parcheggi chiusi, vigili e forze dell'ordine dispiegate in massa...chi paga tutto ciò? Noi nel frattempo continuiamo la nostra campagna parlando di Cinisello Balsamo».

Anche Siria Trezzi, pubblicando una foto che la ritrae seduta in piazza Gramsci con una sedia vuota al fianco, fa polemica: «Il mio avversario chiama in soccorso un ministro della Repubblica. Che, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, viene a bloccare mezza città per fare campagna elettorale. Caro Ghilardi, se hai l'arrosto, non c'è bisogno del fumo. Se davvero hai idee per Cinisello Balsamo, non ti nascondere dietro a Salvini, ma vieni a confrontarti con me. Qui è tutto pronto: manchi solo tu».

Ma Giacomo Ghilardi fa spallucce e tira dritto verso l'obiettivo.

