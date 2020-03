Coronavirus, PD: «Ecco le nostre proposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo avanza delle proposte in merito all'emergenza Coronavirus e le porta al tavolo della giunta comunale di centrodestra che governa la città. Il PD spiega come intende offrire «al sindaco e alla maggioranza la nostra collaborazione».

Si tratta di «proposte per aiutare la nostra città contenute in una mozione urgente che abbiamo presentato insieme a "Cinisello Balsamo Civica" per il consiglio comunale, aperte alla discussione e al confronto».

In primis il PD parla di «un tavolo di coordinamento per confrontarci con associazioni e cittadini», poi aggiunge la volontà di stare «vicini ai lavoratori dei servizi comunali affidati esternamente per garantire i loro diritti», per proseguire con il «rinvio dei pagamenti per tributi locali, affitti e tariffe dovuto da imprese, cittadini e associazioni» e in ultimo «lavorare per istituire un fondo emergenza per aiutare le imprese oggi in difficoltà riducendo TARI/IMU e le associazioni che non possono svolgere la loro attività istituzionale compensando affitti e canoni e per sostenere la sanificazione degli spazi comunali».

Il PD poi ne ha aggiunte altre, pensando al sociale: «Assicuriamo operatori ed educatori alle persone con disabilità nel periodo di chiusura dei centri socioeducativi, aiutiamo le persone più a rischio attivando la "Banca Dati dei Fragili" in collaborazione con il Tavolo Povertà, promuoviamo reti di mutuo-aiuto dentro i condomini con la "Casa della Cittadinanza" e promuoviamo un servizio di consegna a domicilio per i cittadini over65 coinvolgendo i negozi locali».

Il PD termina: «Siamo una grande comunità, mettendo insieme idee e proposte, lavorando uniti e rispettando le indicazioni che ci vengono date possiamo sconfiggere questa emergenza, forza!».