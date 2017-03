Un altro mese di proroga per le linee Z225 E Z227, fino al 30 aprile il servizio sarà garantito

Linee Z225 e Z227, ancora nessuna notizia da Roma e dalla Regione Lombardia per gli invocati finanziamenti per mantenere il servizio per i pendolari, ma arriva un'altra proroga.

Una ulteriore boccata di ossigeno che durerà un altro mese, ovvero dal 31 marzo (scadenza naturale della prima proroga) al 30 aprile (data ultima di questa seconda proroga decisa da Provincia di Monza e Brianza e da Città Metropolitana).

Il tutto per fare in modo di prendere tempo e aspettare gli aiuti economici da Governo e da Palazzo Lombardia.

Un altro mese di tempo quindi, con i pendolari che tirano un sospiro di sollievo, ma la situazione resta sulla graticola fino a quando i finanziamenti non saranno sbloccati.