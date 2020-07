La giunta decide di prorogare il bonus bebè, la nuova scadenza sarà il 14 luglio del 2021

La nuova scadenza sarà il 14 luglio del 2021. La giunta Ghilardi ha approvato l’accordo di collaborazione, per l’anno 2020-2021, con l’Azienda Multiservizi Farmacie, finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa "Bonus Bebè", introdotto nel 2019 per sostenere le famiglie che sono state allietate da una nuova nascita.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Ogni nuova nascita è un dono anche per la nostra comunità, alle famiglie che "crescono" e si arricchiscono di una nuova vita l’amministrazione comunale vuol far sentire la sua vicinanza».

E prosegue: «In questo periodo di difficoltà economiche sosteniamo le famiglie con un aiuto concreto: un buono da 100 euro utilizzabile per l’acquisto di prodotti e articoli per la prima infanzia presso le farmacie comunali».

Il Bonus bebè è rivolto a bambini nati dal 15 luglio 2019 al 14 luglio 2021 che hanno entrambi i genitori residenti da almeno due anni nel comune di Cinisello Balsamo.

Per ritirare il buono, le famiglie dovranno recarsi in una delle nove farmacie comunali presenti sul territorio cittadino con la lettera a firma del sindaco che arriverà al loro domicilio, corredata di un documento di identità del genitore e del codice fiscale del bambino.

Dopo la registrazione nel sistema gestionale dell’Azienda Multiservizi Farmacie, verrà rilasciata una card del valore di 100 euro. L’importo potrà essere utilizzato in una sola volta o automaticamente a scalare per l’acquisto dei prodotti per la prima infanzia.

Il buono ha una durata di 6 mesi a partire dalla data del primo acquisto, non è cedibile, né monetizzabile e in ogni caso dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021.

L'assessore al bilancio Valeria De Cicco aggiunge: «Grazie al prezioso lavoro svolto di concerto con l’Azienda Multiservizi Farmacie anche quest’anno siamo riusciti a recuperare le risorse necessarie, nonostante le note difficoltà di bilancio. Abbiamo prorogato questa misura che premia la natalità e testimonia dell’importanza che come giunta attribuiamo alla vita e alle famiglie, cui rivolgiamo la massima attenzione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il primo anno di erogazione del bonus sono 377 le famiglie che hanno potuto usufruire del contributo, pari al 68,5% dei nuovi nati.