I volontari della Protezione Civile cinisellese in aiuto a Dervio dopo la terribile alluvione

Nella mattinata di venerdì 14 giugno una squadra della sezione locale della Protezione Civile di Cinisello Balsamo è partita all'alba con destinazione Dervio per prestare assistenza agli abitanti della zona dopo l'alluvione che ha colpito la cittadina in provincia di Lecco.

Il vice sindaco di Cinisello Balsamo Giuseppe Berlino ci tiene a ringraziare i volontari partiti per Dervio: «Non sono solo un supporto prezioso per la nostra città, ma si dimostrano sempre operativi e pronti a intervenire laddove c'è bisogno di aiuto».

Prosegue Berlino: «Un sentito ringraziamento all'associazione della Protezione Civile di Cinisello Balsamo, per aver aiutato e supportato la popolazione del lungolago lecchese colpita dai recenti nubifragi e dalle conseguenti esondazioni. Grazie!».

Anche il sindaco Giacomo Ghilardi ha parole al miele per la Protezione Civile: «Un grazie agli uomini e alle donne della Protezione Civile di Cinisello Balsamo per l'immenso impegno profuso sia nei territori colpiti dall'alluvione sia nella nostra città dove è stata messa in sicurezza l'area cani di via Partigiani (nella foto qui sotto, ndr)».

