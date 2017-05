Cinisello ospiterà 102 richiedenti asilo, giovedì 18 maggio ci sarà la firma del protocollo

I Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni giovedì 18 maggio sigleranno il protocollo sui richiedenti asilo con la prefettura di Milano e Città Metropolitana.

L'obiettivo del protocollo è garantire una distribuzione equilibrata tra i diversi Comuni delle persone richiedenti la protezione internazionale. Il protocollo, se da un lato renderà effettivi gli obiettivi del piano definito dal Ministero degli Interni, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dando attuazione allo SPRAR, dall'altro permetterà ai Comuni interessati di avere un ruolo nelle decisioni da prendere e di sentirsi coinvolti nel percorso, ottenendo una riduzione del 50% della quota di richiedenti asilo da accogliere prevista dal piano proporzionata alla popolazione residente.

Il protocollo, che avrà durata fino al 31 dicembre 2018, è a salvaguardia dei Comuni, chi non lo sottoscriverà non sarà esentato ed escluso dall'accoglienza dei richiedenti asilo e non avrà la riduzione del 50% della quota.

Con la sottoscrizione i Comuni si impegnano ad accogliere gradualmente sul proprio territorio, entro il 31 dicembre 2017, le persone richiedenti asilo in collaborazione con le associazioni del terzo settore e le organizzazioni sociali.

Per i 6 Comuni del Nord Milano complessivamente il numero di richiedenti asilo da accogliere sarà di 365 contro i 730 previsti dal Piano Ministero-ANCI, indicativamente così ripartiti: Bresso 36, Cinisello Balsamo 102 (la Lega Nord in giornata ha dato numeri diversi), Cormano 28, Cusano Milanino 26, Paderno Dugnano 64 e Sesto San Giovanni 111.

Questi numeri sono comprensivi delle persone richiedenti asilo già presenti nei Comuni.

Altro compito che spetterà ai Comuni è quello di collaborare attivamente con le associazioni del terzo settore e le realtà coinvolte nel progetto di accoglienza, anche per reperire unità abitative di soggetti pubblici o privati con idoneo contratto di locazione.

In quest’ottica di collaborazione, l'amministrazione comunale sottolinea la necessità di ridurre il numero di richiedenti asilo presenti nell'HUB di Bresso (a oggi unico presente nella regione Lombardia) portandolo alla massima capacità di accoglienza dei container.

In tal modo si potranno completamente eliminare le tende che non consentono un soggiorno dignitoso, come più volte richiesto nei vari incontri che si sono succeduti in prefettura.