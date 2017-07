Il sindaco Trezzi incontra il presidente di Aler, scatta un protocollo di verifica sugli alloggi

A seguito della richiesta di incontro formulata nei giorni scorsi dal sindaco Siria Trezzi, il presidente di Aler Mario Angelo Sala, nel pomeriggio di martedì 18 luglio, è venuto in visita a Cinisello Balsamo per confrontarsi sugli episodi di illegalità accaduti nel complesso di edilizia residenziale "Il Palazzone" nel quartiere Sant'Eusebio.

Così il sindaco Trezzi racconta l'incontro: «Abbiamo condiviso l'apprezzamento alle forze dell'ordine per il prezioso lavoro investigativo che ha portato a significativi risultati. Insieme abbiamo anche ripercorso tutte le tappe dell'importante investimento in ambito edilizio e sociale fatto in tanti anni di contratto di quartiere, che oltre a una riqualificazione degli spazi ha portato numerosi servizi».

Prosegue la prima cittadina: «Le attività illegali emerse in queste circostanze non possono pregiudicare l'aiuto necessario che deve essere dato alle persone oneste e bisognose».

Il sindaco è poi andata al motivo dell'incontro: «Abbiamo convenuto sul fatto che l'alloggio nelle residenze popolari debba essere un servizio destinato a chi vive in una condizione di fragilità, nel rispetto delle regole».

La risposta del presidente di Aler: «L'ipotesi di lavoro è quella di avviare da subito un protocollo operativo di verifica sugli alloggi assegnati che permetta, una volta accertata la presenza di attività illecite e malavitose, di attivare tempestivamente eventuali procedure di decadenza».

Chiude Sala: «Il lavoro dovrà avvenire in modo sinergico e tempestivo e in collaborazione con le forze dell'ordine per migliorare la sicurezza di tutto il quartiere».