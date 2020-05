Firmato protocollo d'Intesa tra Comune e Aler Milano per rimuovere le auto abbandonate

E' stato siglato nella mattinata di venerdì 15 maggio un protocollo d’intesa tra Comune di Cinisello Balsamo ed Aler Milano per la definizione di azioni congiunte volte a prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono dei veicoli.

I mezzi abbandonati, infatti, oltre che rappresentare un simbolo di degrado, possono esporre i cittadini a rischi per la sicurezza e la salute: in alcuni casi costituiscono rifugio per senza fissa dimora e sono spesso oggetto di atti vandalici che lasciano detriti e vetri pericolosi.

Sono numerose le segnalazioni dei residenti che lamentano il numero significativo di vetture abbandonate nelle aree interne al complesso residenziale di proprietà di Aler.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, inseme ai tecnici, alla polizia locale e carabinieri, si è recato presso la sede di Aler: «Oggi (venerdì 15 maggio, ndr) abbiamo ottenuto un importante risultato: ci sarà consentito di entrare nelle aree di Aler per fare tutti gli accertamenti necessari e quindi poter procedere con azioni concrete di presidio e di sicurezza».

Prosegue il primo cittadino: «Questa azione di forte controllo in accordo con Aler ci permetterà di guadagnare terreno e rafforzare la già forte collaborazione in atto con tutte le forze dell'ordine che, ancora oggi, stanno presidiando il territorio e procedendo ad ulteriori arresti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il protocollo, nello specifico, prevede l'impegno di Aler, congiuntamente al personale della polizia locale, di censire periodicamente la presenza di veicoli abbandonati nelle aree di sua proprietà. Una volta acquisite le generalità del proprietario, a seguito di una comunicazione, si procederà a sanzionare, rimuovere e smaltire il mezzo, liberando una volta per tutte gli stabili.