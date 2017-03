Pulizia dei marciapiedi con le lance, a Cinisello è lotta contro gli escrementi dei cani

Cinisello Balsamo attiva un servizio nuovo per l'igiene urbana. Nel mirino, a opera della società partecipata Nord Milano Ambiente come riporta NordMilano24, ci sono i padroni "maleducati" che non raccolgono gli escrementi lasciati dai propri cani.

L'obiettivo è il decoro urbano e una pulizia più efficace dei marciapiedi di Cinisello Balsamo, il tutto attraverso l'uso, da parte degli operatori ambientali, delle lance.

Si tratta di una novità assoluta in città, anche perché la lance prima erano usate solo in casi di interventi mirati su problematiche di alto livello, quindi in maniera del tutto saltuaria.

Ora invece Nord Milano Ambiente opererà con le lance in maniera diffusa, fissando proprio dei giorni precisi per i passaggi di pulizia sui marciapiedi cittadini.

Il tutto avverrà proprio su segnalazione degli operatori che, durante la pulizia della strada, potranno attivare il servizio con le lance nelle zone della città in cui troveranno più problematiche.

La speranza, naturalmente, è che i marciapiedi siano più puliti e che i padroni dei cani assumano più senso civico e raccolgano le deiezioni dei propri animali da compagnia.