Cinisello si è risvegliata imbiancata, ma le strade sono state pulite per tutta la notte

Il pericolo neve annunciato dai meteorologi da giorni si è manifestato nella nottata tra mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo, ma Cinisello Balsamo non si è fatta trovare impreparata.

Nonostante una buona mole di neve scesa nella notte e poi successivamente per tutta la mattinata a più riprese, le strade sono apparse agli automobilisti percorribili e abbastanza pulite. Il sale è stato cosparso lungo tutte le vie durante la nottata per evitare da una parte la formazione di cumuli di neve e dall'altra scongiurare il pericolo ghiaccio. Più difficile la situazione dei marciapiedi con il classico rischio di scivolare per i pedoni.

Il sindaco Siria Trezzi ha commentato così l'operazione notturna: «I mezzi spargisale e gli operatori hanno lavorato tutta la notte per evitare che la neve bloccasse le strade di Cinisello Balsamo. Grazie a tutti per l'impegno con cui si è resa agibile la città».