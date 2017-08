Ecco le "terribili" 8 del Memorial Scirea, al via i quarti di finale maschili e il torneo femminile

E' terminata con la serata di mercoledì 30 agosto la fase a gironi del 28° Memorial Gaetano Scirea di Cinisello Balsamo (qui il riassunto dei primi tre giorni del torneo). Otto le squadre che hanno passato il turno, una per girone e non senza sorprese, infatti ci sono state quattro eliminate illustri come Milan, Napoli, Roma e Torino.

Ma passiamo a leggere i nomi delle qualificate. Sono Inter, Sassuolo, Juventus, Chievo Verona, Atalanta, Novara, Parma e Gamba Osaka. Restano tra le favorite Inter (possibile una semifinale con la Juventus) e Atalanta che potrebbero incontrarsi nella finalissima.



Qui gli abbinamenti dei quarti di finale che avranno luogo a partire da giovedì 31 agosto: Atalanta-Novara, Parma-Gamba Osaka (giovedì 31 agosto), Juventus-Chievo Verona, Inter-Sassuolo (venerdì 1 settembre).

La classifica cannonieri momentanea del Memorial vede capeggiare Bonetti della Juventus con 4 gol, inseguito da De Nipoti dell'Atalanta e Bonacini del Parma, entrambi con 3 reti.

Qui sotto trovate tutti i risultati e i marcatori della seconda tre giorni dei gironi eliminatori. Qui invece per tutti i risultati, i marcatori e il programma completo dei Memorial (comprese le gare femminili che cominciano proprio giovedì 31 agosto).