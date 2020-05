Centri Ricreativi Estivi, al via il sondaggio per conoscere le necessità delle famiglie

Quest’anno, l’offerta dei centri ricreativi estivi dovrà tenere conto delle linee guida, pubblicate dal dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

L’obiettivo è quello di contemperare il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Pertanto, al fine di organizzare al meglio l’offerta dei centri estivi è stato predisposto un breve questionario che ha il solo scopo di rilevare i bisogni delle famiglie.

L'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli spiega: «Le scuole sono chiuse ormai dal 24 febbraio e il distanziamento sociale ha imposto una nuova modalità di vivere le relazioni e svolgere le attività aggregative».

Prosegue l'assessore: «I bambini e i ragazzi che vivono di socialità attraverso la scuola, lo sport e il gioco all'area aperta sono stati i più penalizzati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fumagalli termina: «Ora è il momento di ripartire con gradualità ma soprattutto in sicurezza, per questo chiediamo alle famiglie di rispondere ad un breve questionario per comprendere le reali esigenze ed organizzare al meglio i Centri Ricreativi Estivi».