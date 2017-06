La Tua Città indice una raccolta firme per chiedere la tariffa unificata per i mezzi pubblici»

Sabato 10 giugno in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo, dalle ore 14.30 alle 19, la lista civica "La Tua Città", sarà presente con il proprio gazebo per dare il via alla campagna di raccolta firme indirizzata al sindaco Trezzi.

Così il consigliere comunale Giuseppe Berlino: «Ricordate le sue belle promesse fatte in piena campagna elettorale del 2013? Tra le tante fatte, e non portata a compimento, vi era anche quella di impegnarsi per ottenere il biglietto a tariffa unificata per i trasporti pubblici sovracomunali».

Prosegue Berlino: «Oltre che ricoprire la carica di sindaco della nostra città dal 2013, Siria Trezzi, dal mese di ottobre 2016, è anche stata eletta consigliera della Città Metropolitana di Milano, ottenendo dal presidente Sala, l’incarico di delegata responsabile alla mobilità».

Poi l'attacco: «Tuttavia, pur ricoprendo tale strategico incarico, nulla ha ancora fatto, per dare seguito alla sua bella promessa elettorale. Oggi, ormai a poco meno di un anno dalle prossime elezioni per il rinnovo del sindaco di Cinisello Balsamo, vogliamo ricordargli questo impegno assunto con i cittadini, così come, anche altre promesse fatte e mai prese nemmeno in considerazione in questi 4 anni, come ad esempio, il prolungamento della metrotramvia fino a Sant'Eusebio o la realizzazione del Nuovo Piano di Trasporto Pubblico Locale Interno Cittadino, che avrebbe dovuto favorire il collegamento tra il centro e tutti i quartieri periferici e isolati della nostra città».

La raccolta firme ha un duplice scopo: «Oltre a richiamarla alle proprie responsabilità e al rispetto verso i cittadini che gli hanno dato fiducia, siamo nuovamente a chiedere al sindaco, di attivarsi fattivamente, nei confronti di ATM e SITAM per l’ottenimento del biglietto a costo unico, e per il ripristino totale della linea di autobus diretta da Cinisello alla stazione Centrale di Milano. Problema, quest’ultimo, tra i più sentiti in città, e che costringe ormai da diversi anni i cittadini a dover prendere e cambiare ben tre mezzi pubblici per poterla raggiungere».

Chiude Berlino: «Sarebbe auspicabile che prima del termine del proprio mandato il sindaco lasciasse almeno un segno positivo e tangibile di questi suoi anni alla guida della nostra città. La raccolta firme proseguirà anche nei successivi sabato, fino a metà luglio in piazza Gramsci».

