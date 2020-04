La Nazionale Influencer in campo nella partita per aiutare gli ospedale di Cinisello e Sesto

Le nazionali sportive, da sempre, tengono le persone incollate allo schermo del televisore per ammirare le gesta dei propri beniamini in occasioni di grandi manifestazioni. Le nazionali sportive, da sempre, hanno il magico potere di unire e di far gioire.

L’emergenza epidemiologica che l'Italia si trova ad affrontare ha portato alla ribalta una nuova nazionale, la Nazionale Influencer: una rappresentativa impegnata in una partita che nulla ha da invidiare a una finale mondiale, la partita della solidarietà: www.nazionaleinfluencer.it.

In un primo momento il progetto, presentato durante la "Settimana della moda di Milano", nato da un’idea di Alessandro Arena, Ruggero Di Franco, Gigi Liviero e Franco Maciariello, personalità da sempre impegnate in progetti di raccolta fondi e professionalmente impegnate nel mondo dello spettacolo, prevedeva un live tour attraverso varie città italiane.

Il propagarsi del Covid-19 ha portato a un ripensamento e a una conversione del progetto originale che si è concretizzato nell’hashtag #rialzatiecammina, che ora occupa l’intero dominio di Nazionale Influencer.

La decisione più importante è stata però quella di mettere a disposizione collaborazioni e relazioni con vari personaggi del mondo della tv e del web per dare un aiuto concreto agli ospedali di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, con l’attivazione di una raccolta fondi destinati all’acquisto di attrezzature ospedaliere necessarie alla cura dei cittadini colpiti dal Coronavirus.

Tra le prime personalità ad aderire ci sono state l’ex capitano e vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, Kekko dei Modà, Angelo Pintus, Paolo Ruffini, Paolo Conticini, Vittorio Sgarbi, Iva Zanicchi, il Mago Forest per poi diventare l’unico esempio in Italia in cui oltre cinquanta tra personaggi televisivi, influencer e sportivi hanno deciso di sposare la stessa causa.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Per prima cosa ringrazio gli ideatori del progetto #rialzatiecammina e tutti coloro che, in questi giorni hanno già donato, o doneranno a favore dell’ospedale Bassini. Anche io ho deciso di metterci la faccia e ho voluto partecipare alla compagna con un video. Questa partita la si vince tutti insieme, nessuno escluso: l’aiuto di tutti è più che mai prezioso».

Per fare pervenire il proprio contributo agli ospedali di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, si raccomanda di collegarsi al sito internet della Nazionale Influencer.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa durerà per tutta l’emergenza in modo da dare il miglior contributo possibile alle due strutture ospedaliere.