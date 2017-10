Centro commerciale Auchan, scontro su Radio Radicale tra Trezzi e Dalla Costa (M5S)

La trasmissione "Fatto in Italia" di Radio Radicale, durante la sua diretta dell'8 ottobre, si è occupata del progetto Auchan di Cinisello Balsamo, con il mega cantiere che interesserà una vasta area in città.

Alla trasmissione hanno partecipato da una parte il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo Giancarlo Dalla Costa e il sindaco Siria Trezzi. A partecipare alla trasmissione anche Oliviero Toscani.

Dalla Costa in sostanza ha spiegato: «Il dato di partenza è che Cinisello Balsamo ha un consumo del suolo 75%, quota esagerata che non vorremmo mai vedere in nessun altro Comune e siamo circondati da strade a elevato traffico sulle quali passano 90 milioni di veicoli».

E poi ha aggiunto: «L'aver pensato uno dei più grandi commerciali d'Italia in questo contesto (il nodo viabilistico più trafficato d'Italia) è demenziale. L'area non ha un alto valore ambientale, ma il centro commerciale è come un tumore che provocherà metastasi per i prossimi trent'anni».

QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELLA TRASMISSIONE INTERA

Il sindaco Trezzi ha replicato: «Tutti gli atti sono stati trasparenti, con un iter corretto e dovuto. Questo progetto è stato vagliato sotto la lente d'ingrandimento per un anno e mezzo per le pratiche di autorizzazioni e chi doveva monitorare ha controllato tutti i passaggi, non ci sono stati sotterfugi».

Poi ha spiegato: «Quest'area è degradata e lasciata a se stessa, con problemi di occupazioni abusive e in cui non c'è nulla. Qui arriverà il capolinea della M1 e arriverà anche la M5. Il centro commerciale ci ha permesso la realizzazione per esempio di un parcheggio di interscambio, di una bici stazione con oltre mille posti e di nuove piste ciclabili».

Chiude Trezzi: «E' un'operazione urbanistica che non ha previsto del consumo di suolo nel PGT. Da ciò derivano 16 milioni di euro con cui il Comune ha scelto di acquistare da privati aree del Grugnotorto che diventerà un vero e proprio parco urbano».