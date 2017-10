Chiuso dentro al parco di Villa Ghirlanda col cane, costretto a scavalcare per uscire

Una storia surreale quanto strana arriva da Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo. Un uomo si è ritrovato chiuso all'interno del parco della storica dimora cittadina senza possibilità di poter uscire, col rischio di dover passarci la notte al freddo e ha dovuto scavalcare la recinzione per fare ritorno a casa.

A raccogliere la testimonianza del cittadino cinisellese ci ha pensato il quotidiano il Giorno che rivela alcuni dettagli. Nel pomeriggio di sabato Francesco Casarolli, persona conosciuta in città come ex consigliere comunale e segretario nazionale del sindacato "Ambiente, lavoro e solidarietà", è entrato nel parco col suo cane.

Intorno all'orario di chiusura, in prossimità delle 17, i cancelli sono stati chiusi dal custode, probabilmente con qualche minuto di anticipo e Casarolli è rimasto all'interno senza potere uscire.

E' riuscito però a trovare il custode che gli ha suggerito di uscire tramite un buco nella recinzione perché non poteva più tornare indietro avendo altri impegn, ma lui invece ha chiamato un suo amico a cui ha passato il cane oltre il cancello e poi ha scavalcato per uscire dal parco.

Episodio a parte, il Comune cinisellese farebbe bene a controllare se il buco nella recinzione ci sia davvero e, nel caso, metterci una "toppa" per una questione di sicurezza del parco e della Villa.