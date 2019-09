Ladri in azione nel weekend in pieno centro cittadino, almeno 6 auto "aperte" e depredate

Raid vandalico a scopo di furto in pieno centro a Cinisello Balsamo nella tarda serata di sabato 14 settembre con almeno sei automobili danneggiate al fine di provare a rubare qualche oggetto prezioso all'interno.

E' successo in diverse vie della città, tutte limitrofe, da via XXV Aprile a piazza Costa, passando per via Carducci, via Manzoni e via Fabio Filzi.

I ladri hanno spaccato i deflettori delle vetture per poi aprire le portiere e cercare beni preziosi all'interno delle auto.

Gli inquirenti sono risaliti più o meno all'ora del raid dei vandali, che dovrebbe essere stato intorno alle 23 di sera, perché alcuni proprietari hanno ritrovato l'auto aperta dai ladri dopo le 23 all'uscita da un ristorante.

Al di là dei danni ingenti alle vetture, i ladri non hanno rubato chissà che oggetti di valore al loro interno, basti pensare che si sono accontentati di razziare in un'auto omogeneizzati e accessori per la prima infanzia.