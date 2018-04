Notte di sangue a Cinisello: uomo aggredito da due balordi a calci e pugni durante una rapina

Nella notte violenta di Milano, anche Cinisello ha avuto la sua parte. Oltre al ragazzo italiano di 31 anni che lotta tra la vita e la morte dopo una coltellata durante una rapina sulla quale indagano i carabinieri, c'è stato un uomo peruviano di 37 anni ferito in un'altra rapina sulla quale procede la polizia.

Stando a quanto riferito dalla questura, è tutto accaduto attorno alle 22. L'uomo era appena sceso da un bus, in via Sant'Antonio, quando è stato assalito da due balordi, descritti come nordafricani.

Lo hanno preso a calci e pugni e poi lo hanno accoltellato con una bottiglia di plastica tagliata. Il ragazzo ha riferito che i due gli hanno rubato zaino con documenti e portafogli. Il sudamericano è finito in codice verde all'ospedale Bassini, non è in pericolo di vita.