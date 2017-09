Arriva la rassegna "Giù al cinema", 4 film gratis nei quartieri Crocetta e Sant'Eusebio

A settembre nei quartieri Sant'Eusebio e Crocetta a Cinisello Balsamo si terranno quattro appuntamenti cinematografici dal titolo "Giù al cinema, i film arrivano nei quartieri".

Sono quattro gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. Il primo si terrà venerdì 8 settembre alle ore 21.30, con la proiezioni di "In guerra per amore" presso il casseggiato Aler di via Giolitti 8.

A seguire, venerdì 15 settembre, alle ore 21.30, verrà proiettato "La Kryptonite nella borsa" in via Friuli 7 all'interno del giardino del centro civico.

Gli altri due appuntamenti, come spiega l'assessore alla cultura Andrea Catania, «durante le prima due serate saranno proprio gli spettattori a scegliere i film da guardare nelle seconde serate».

Quindi venerdì 8 settembre gli spettatori decideranno il film che verrà proiettato, sempre in via Giolitti 8, venerdì 22 settembre; stessa situazione per venerdì 15 settembre quando si sceglierà il film che verrà proposto venerdì 29 settebre, sempre in via Friuli 7.

L'invito dell'assessore Catania è chiaro: «Vi aspetto questo venerdì in via Giolitti. Lavoriamo per rendere la cultura "a portata di quartiere". Grazie a Marse Aps, centri Auser Cinisello Costa-Friuli-Bauer e associazione Polis».

Gallery