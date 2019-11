Al Pax si apre il sipario sul teatro, alla "prima" c'è “Pensaci Giacomino” di Pirandello

Torna a Cinisello Balsamo il tradizionale appuntamento con il grande teatro.

La stagione teatrale organizzata da sempre in collaborazione con il cineteatro Pax riparte quest'anno in un luogo rinnovato, dopo un periodo di chiusura per ristrutturazione e adeguamento alle normative.

Da fine novembre 2019 ad aprile 2020, sulla scena cinisellese arriveranno alcuni degli spettacoli, compagnie e attori più noti e stimati del panorama artistico italiano.

Il sipario si aprirà il 21 novembre, con un classico di Luigi Pirandello “Pensaci Giacomino”, con Leo Gullotta, regia di Fabio Grossi, compagnia Enfi Teatro.

La rassegna proseguirà nel 2020 con altri 5 spettacoli. Il programma è pubblicato sul sito del Comune e sul sito del cineteatro Pax.

Daniela Maggi, assessore alla cultura, spiega: «E' un'iniziativa attesa e apprezzata dal pubblico per la ricchezza e la qualità dell'offerta che ancora una volta, siamo certi, non deluderà le aspettative. La forza espressiva del teatro attrae ancora, il suo fascino non tramonta mai. Questa forma d'arte è capace di attraversare epoche e continuare a coinvolgere e trasmettere emozioni».

Il sindaco Giacomo Ghilard aggiunge: «La collaborazione con il cineteatro Pax è entrata nella storia cinisellese. Desideriamo continuare questa preziosa tradizione. Ringraziamo tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso lo svolgimento di questa nuova rassegna».

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. La vendita dei biglietti viene effettuata al centro culturale il Pertini presso il banco prestiti, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30.

Abbonamento per 6 spettacoli:125 euro. Poltronissima: 150 euro. Posto unico numerato: 35 euro, Poltronissima: 35 euro. Ridotto over 65 +Teca: 25 euro. Per informazioni tel 02.66.023.320.